 Авиакомпания Windrose запустит рейсы из Киева в Словению и Хорватию

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Еx-Yu Aviation News, передает БизнесЦензор.

Планируется, что полеты в Любляну будут выполняться с 30 апреля два раза в неделю, - каждый вторник и воскресенье. В Загреб самолеты Windrose будут летать три раза в неделю - каждый вторник, четверг и субботу, начиная с 2 июня.

На маршрутах будет использоваться самолет Embraer E145, ранее эксплуатировавшийся "Днеправиа".

Отмечается, что рейсы в Любляну и Загреб запланированы до конца октября, однако могут быть продлены в зависимости от загрузки.

Это уже не первая попытка Windrose начать выполнять полеты по маршруту Киев-Любляна. Так, были планы начать полеты с конца декабря прошлого года. Также Windrose уже планировала ранее выход на маршрут Киев-Любляна в 2017 году. Но эти намерения не были реализованы.

В октябре 2017 года прямые рейсы Любляна-Киев после пятилетнего перерыва начала выполнять словенская авиакомпания Adria Airways, но через год она прекратила летать по маршруту. 30 октября 2019 года Adria объявила о своем банкротстве.

Ранее Croatia Airlines рассматривали возможность выполнения полетов из Загреба в Украину, однако в конечном итоге приняли решение отказаться от этого направления.