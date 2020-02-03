 Остатки средств на едином счету Казначейства сократились до 12 миллиардов

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше – 11, 93 млрд грн.

Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года – 34,87 млрд грн, в 2016 году – 16,72 млрд грн.

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Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 января 2020 года составляли 17,55 млрд грн, что на 37,45 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.