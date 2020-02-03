 "Укрнафта" не будет платить дивиденды государству до погашения налогового долга, – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дивиденды могут выплачиваться только после погашения налогового долга", – заявил Витренко.

Испольнительный директор "Нафтогаз" добавил, что сейчас компания формально не имеет долга по выплате дивидендов государству благодаря решениям судов.

"Соответствующее решение было успешно обжаловано в суде, и поэтому эти дивиденды государству "Укрнафта" пока не должна платить", – добавил Витренко.

Как сообщалось, ранее Витренко также заявил, что суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, за который "Нафтогаз" согласился выплатить почти 15 миллиардов гривен. По словам том-менеджера, эти средства должны пойти на погашение налогового долга "Укрнафты".

Напомним, в июне ПАО "Укрнафта" обжаловало в суде постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год на уровне 90% от чистой прибыли. 14 ноября 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе указанное решение Окружного админсуда Киева.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн. Согласно решению Кабмина, "Укрнафта" должна была направить на дивиденды не менее 90% чистой прибыли за 2018 год или 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.