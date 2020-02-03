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 Нацагентство запустило Telegram-бот для поиска вакансий на госслужбе

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) запускает чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий на портале carrer.gov.ua.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Career-бот позволяет искать вакансии по категориям должностей (А, Б и В), а также по шестизначным кодом вакансии или ключевым словом. В результатах поиска отображается ссылка на сайте carrer.gov.ua для каждой из вакансий, которая соответствует выбранным параметрам поиска.

Чат-бот упрощает поиск вакансий на государственной службе и делает выбор более удобным для кандидатов, отмечает председатель НАДС Александр Стародубцев.

"После возобновления полноценной работы портала carrer.gov.ua наша задача заключается в совершенствовании поиска и добавления новых инструментов и функционала, который упростит поиск релевантных вакансий. Создание Career-бот - одна из таких новых инструментов", - добавил Стародубцев.

Руководитель направления Павел Кулик рассказал, что чат-бот является частью системы IТ-поддержки для кандидатов на государственные должности. Вместе с презентованным недавно сервисом HelpDesk, а также развитием сервиса технической поддержки, чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.

"Сервисы клиентской поддержки являются стандартом для всех ведущих компаний. Государственная служба борется за кадры с частным сектором, следовательно мы должны обеспечить удобство и сервис, которые соответствуют лучшим практикам", - подчеркнул Кулик.

НАДС инициировало внеплановую оценку IT-ресурсов и инфраструктуры НАДС, в том числе портала carrer.gov.ua. Проверка позволит получить рекомендации по дальнейшей бесперебойной работы ресурсов агентства. Кроме того, НАДС начало подготовку к внешнему независимому IT-аудита, включая тесты на проникновение с привлечением сертифицированного провайдера таких услуг.

Кроме того, агентство запустило в режиме опытной эксплуатации портал управления знаниями pdp.nacs.gov.ua. После регистрации на портале государственные служащие могут искать учебные программы по ключевым словам из названия, видами и продолжительностью обучения, названием региона, направлению подготовки и повышения квалификации, датой проведения обучения, а также осуществить электронную регистрацию на обучение по выбранной программе. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173442
 
 
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