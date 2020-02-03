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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:кредит (1342) Ощадбанк (419) Укргазбанк (164) Приватбанк (1077)

 Банки начали выдавать льготные кредиты для бизнеса под 5-9%

Государственный "Укргазбанк" выдал первый кредит по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в размере 1,5 млн грн.

Об этом во время презентации госупрограммы сообщил заместитель председателя правления банка Евгений Мецгер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в пятницу смогли рассмотреть один кейс – это винницкий предприниматель и он сегодня, пока мы с вами заседаем, получил первый кредит в 1,5 млн грн на то, что открывает новый маленький супермаркет", – сообщил замглавы "Укргазбанка".

В свою очередь заместитель главы правления "Ощадбанка" Андрей Стецевич заявил, что банк планирует выдавать еженедельно 200-250 кредитов по этой программе.

"Возможности "Ощадбанка" сегодня – это 200-250 кредитов в неделю. То есть примерно до 1000-1200 кредитов за месяц", – сказал Стецевич.

Банкир добавил, что этот показатель будет расти, если спрос окажется высоким.

"Мы рассчитываем, что общий объем, которые задекларирован этот программой, позволяет кредитовать портфель до 20 млрд грн. Это большой объем. Поэтому на начальном этапе мы рассчитываем на то, что этот спрос мы будем удовлетворять поэтапно", – прокомментировал Стецевич.

В свою очередь "Приватбанк" сообщил о получении около 10 тыс. предварительных заявок. В среднем банк обрабатывает около 2,5 тыс. заявок в день.

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Как сообщалось, на минувшей неделе четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173439
 
 
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Надо сравнить "доступные" кредиты у нас с аналогичными в западных странах. Тогда и будет понятна степень их "доступности".
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Нарешті почали давати дешеві кредити малому бізнесу, це збільшить кількість робочих місць! Великий бізнес постійно оптимізує витрати і скорочує кількість працівників і тільки малий та середній бізнес створює робочі місця! Потрібно давати кредити і під менші відсотки, бо ці гроші створюють робочі місця і збільшують відрахування в бюджети всіх рівнів! За це Зеленському великий плюс!
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1000 кредитів в місяць по 2.5млн грн це 2.5 млрд грн в міс. 30млдр грн за рік.
"Откуда дровішки"?
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Естественно не откуда, их по определению нет в нужном объеме. Это примитивная рекламная замануха "власти" для доверчивых лохов, однако в бизнесе их почти нет.
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Це все із той же опери, шо і зарплатня вчителям...По 4000 $...
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Помните программы молодёжного строительства с кредитами!!?? Ярко начали ... тускло кончили. Аналогично и это. Дыра в бюджете растёт, проценты по кредитам уменьшили до суммы 1.5 млн. грн.... Через неделю пойдут массовые отказы, а уж о возврате государством и речи не будет. Откуда брать деньгу... если всё в минусах?
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Изобретен вечный двигатель. Берем на внешнем рынке под 19%, даем на внутреннем под 9%, страна развивается. Ура!
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