 Банки начали выдавать льготные кредиты для бизнеса под 5-9%

Об этом во время презентации госупрограммы сообщил заместитель председателя правления банка Евгений Мецгер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в пятницу смогли рассмотреть один кейс – это винницкий предприниматель и он сегодня, пока мы с вами заседаем, получил первый кредит в 1,5 млн грн на то, что открывает новый маленький супермаркет", – сообщил замглавы "Укргазбанка".

В свою очередь заместитель главы правления "Ощадбанка" Андрей Стецевич заявил, что банк планирует выдавать еженедельно 200-250 кредитов по этой программе.

"Возможности "Ощадбанка" сегодня – это 200-250 кредитов в неделю. То есть примерно до 1000-1200 кредитов за месяц", – сказал Стецевич.

Банкир добавил, что этот показатель будет расти, если спрос окажется высоким.

"Мы рассчитываем, что общий объем, которые задекларирован этот программой, позволяет кредитовать портфель до 20 млрд грн. Это большой объем. Поэтому на начальном этапе мы рассчитываем на то, что этот спрос мы будем удовлетворять поэтапно", – прокомментировал Стецевич.

В свою очередь "Приватбанк" сообщил о получении около 10 тыс. предварительных заявок. В среднем банк обрабатывает около 2,5 тыс. заявок в день.

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Как сообщалось, на минувшей неделе четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.