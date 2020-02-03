[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.87 27.42
 Финансы, Корпоративные отношения
  71  0
Все про:Кабмин (3846) кредит (1342) работа (227)

 Кабмин спрогнозировал создание 90 тысяч рабочих мест по программе доступных кредитов

Правительство Украины ожидает появления новых 70-90 тыс. рабочих мест за счет программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Гончарука, в 2020 году около 50 тыс. предпринимателей могут принять участие в указанной программе.

Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173433
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Киев Китай Корниенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх