[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.87 27.42
 Транспорт
  446  0
Все про:Укравтодор (363) приложение (180)

 "Укравтодор" за полтора месяца получил более 54 тысяч обращений через приложение Waze. ИНФОГРАФИКА

Благодаря сотрудничеству с дорожно-навигационным приложением Waze за полтора месяца "Укравтодор" получил более 54 тыс. обращений.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"10 декабря прошлого года "Укравтодор" вместе с дорожно-навигационным приложением Waze запустили совместный проект по обмену информацией. Таким образом, участники дорожного движения получили удобный канал для обращений о ямах на дорогах, ДТП, дорожные работы, погодные условия, а "Укравтодор" - новый нструмент для сбора информации, аналитики быстрого реагирования на запросы. Сейчас дорожники уже получили более 54 тыс. обращений", - сказано в сообщении.

Система Waze с помощью бота собирает все обращения в единую базу и автоматически фильтрует спам. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей. Далее эти данные в режиме реального времени поступают в дорожные службы, где принимается решение о том, как именно реагировать на обращения.

"В наших приоритетах - сделать коммуникацию с участниками дорожного движения максимально быстрой и комфортной. Поэтому мы перенимаем успешный опыт и налаживаем сотрудничество с ключевыми инновационными компаниями. Принимать жалобы за помощью уже существующих систем - лишь первый шаг. В ближайших планах - внедрение единой системы мониторинга и управления дорожным движением", - подчеркнул председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Укравтодор за полтора месяца получил более 54 тысяч обращений через приложение Waze 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173432
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Киев Китай Корниенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх