 Кабмин пока не планирует разделение Минэкономики, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас продолжаются консультации. По состоянию на сегодня не планируем разделение Министерства экономического развития, но некоторые идеи относительно усовершенствования его работы есть", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, на встрече с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделения функций в ряде министерств.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.

Напомним, в конце августа 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам Милованова, объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.