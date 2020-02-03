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 В морских портах введены усиленные противоэпидемические меры, – АМПУ

В морских портах Украины введен комплекс эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий в связи с новым китайским вирусом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает Администрации морских портов Украины БизнесЦензор.

"С прошедшей недели с целью недопущения проникновения через государственную границу в морских портах и распространения на территории Украины случаев заболеваний вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV филиалами ГП "АМПУ" совместно с другими государственными органами введен комплекс эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий", - сообщает АМПУ.

Действия выполняются в соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил и приказа Министерства здравоохранения.

В частности налажено взаимодействие с Лабораторным центром МОЗ, Госпродпотребслужбой и другими контролирующими службами по контролю транспортных средств и лиц, прибывающих в порты из-за границы.

Также в портах определены конкретные профилактические меры, отлажена система мониторинга и определены ответственные лица в филиалах ГП "АМПУ"; организовано информационное обеспечение субъектов хозяйствования в портах по противодействию случаям заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV; отработано взаимодействие между капитанами суден и субъектами хозяйствования с целью своевременного информирования о противоэпидемических мероприятиях в портах.

По данным АМПУ, в портах также усилен противоэпидемический режим в пунктах пропуска на проходных портов; представители портового сообщества должны посещать все судна с одноразовыми масками, перчатками и бахилами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173425
 
 
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