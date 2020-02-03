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 Энергетика, Коммунальные услуги, Социальная политика
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Все про:Газ (4098) субсидия (470) тарифы (833) НКРЭКУ (764) Тарифы на газ (447)

 Минсоцполитики пообещало доначислить субсидии после введения абонплаты на газ

Субсидии и льготы за новую услугу по распределению природного газа будут доначислены в феврале.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, доначисления будут проведены автоматически – без необходимости дополнительно обращения граждан за январь и февраль 2020 года, передает БизнесЦензор.

Как пояснил заместитель министра Виталий Музыченко, Национальная комиссия регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа только в конце декабря.

Соответственно, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.

"Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан", – отметил Музыченко.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173416
 
 
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