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Все про:Черноморск (Ильичевск) (40) порт (723)

 Мининфраструктуры назначило нового главу порта "Черноморск"

Министерство инфраструктуры назначило Александра Басюка начальником администрации морского порта "Черноморск".

Об этом "Портам Украины" сообщил представитель министерства, сообщает БизнесЦензор.

Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Басюк назначен на должность с 3 февраля.

С сентября 2017 года администрацию морского порта "Черноморск" возглавлял Вячеслав Волошин.

Александр Басюк с мая 2019 года возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что морской порт "Черноморск" станет третьим портом, который будет передан в концессию после портов "Херсон" и "Ольвия".

Морской порт "Черноморск" расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП "МТП "Черноморск", ООО "Трансбалктерминал", ООО "Ильичевский зерновой терминал", ООО "Транс-сервис", ООО "Рисоил Терминал", ООО "Олир Резорсис" и др.

Морской порт "Черноморск" в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 21,4% — до 26,153 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173414
 
 
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