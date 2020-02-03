[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.87 27.42
 Технологии
  169  0
Все про:Toyota (77) электромобиль (437) Panasonic (16)

 Toyota и Panasonic запустят совместное производство аккумуляторов для электрокаров

Toyota Motor (Toyota) и производитель электроники Panasonic Corp планируют запустить совместное предприятие по выпуску призматических аккумуляторов для электромобилей 1 апреля 2020 года, говорится в совместном заявлении компаний.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Новое предприятие – Prime Planet Energy & Solutions Inc – будет поставлять аккумуляторы не только Toyota, но и другим автопроизводителям. Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.

Toyota будет принадлежать 51%, Panasonic – 49%. Партнерство должно помочь удовлетворить растущие спрос и ожидания от электрифицированных транспортных средств, а также разрешить ряд экологических проблем, отмечается в сообщении.

В январе 2019 г. компании заключили соглашение о создании совместного предприятия. Panasonic сейчас производит плоские батареи для Toyota. Кроме того, компания является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада.

Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало. В июне 2018 г. Panasonic заявил о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства Tesla.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173411
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Киев Китай Корниенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх