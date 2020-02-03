 Toyota и Panasonic запустят совместное производство аккумуляторов для электрокаров

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Новое предприятие – Prime Planet Energy & Solutions Inc – будет поставлять аккумуляторы не только Toyota, но и другим автопроизводителям. Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.

Toyota будет принадлежать 51%, Panasonic – 49%. Партнерство должно помочь удовлетворить растущие спрос и ожидания от электрифицированных транспортных средств, а также разрешить ряд экологических проблем, отмечается в сообщении.

В январе 2019 г. компании заключили соглашение о создании совместного предприятия. Panasonic сейчас производит плоские батареи для Toyota. Кроме того, компания является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада.

Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало. В июне 2018 г. Panasonic заявил о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства Tesla.