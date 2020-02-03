 "Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" вводит новую услугу для пассажиров - доставку ручной клади в/из поезда. Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах", - сообщает компания.

Железнодорожники обработают механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

Пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберед багаж и доставит по конечной адресу.

"Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери", - сообщает компания.

Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.