 Кабмин разработал план по предотвращению распространения нового вируса из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Утвердили План предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая", - сообщил Гончарук.

"Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", - добавил премьер.

Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных.

"Также МИД и Минздрава рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и города Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территоримИ Китайской Народной Республики", - сообщил Гончарук.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

По официальным данным, количество смертей в Китае от нового вируса выросло до 361 по состоянию на воскресенье, что на 57 человек больше по сравнению с предыдущим днем. Количество новых подтвержденных случаев инфицирования в Китае выросло на 2829, а общее число составило 17 205.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с этим объявила о глобальной чрезвычайной ситуации, и по меньшей мере еще 171 случай заболевания был зарегистрирован более чем в двух десятках других стран и регионов, включая США, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию.