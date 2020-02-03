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 "Укрпошта" предупредила о возможных задержках посылок из Китая

Государственный почтовый оператор "Укрпошта" предупреждает о возможном изменении сроков доставки отправлений из Китая в Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - комментирует "Укрпошта" ситуацию с новы вирусом в Китае.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения", - добавляет компания.

"Укрпошта" сообщает, что все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну", - сообщает "Укрпошта".

При этом общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173394
 
 
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