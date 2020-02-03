 Французский платежный оператор Wordline покупает конкурента за 7,8 миллиардов евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в пресс-релизе Wordline.

Wordline планирует оплатить сделку на 81% собственными акциями и на 19% денежными средствами. Акционеры Ingenico получат за каждые 7 акций компании 11 акций Worldline и 160,5 евро. Таким образом, предложенная сумма превысит на 24% среднюю стоимость бумаг Ingenico за последний месяц.

Объединенная компания будет представлена примерно в 50 странах, штат ее сотрудников составит 20 тыс. человек. Число ее клиентов среди торговых компаний составит 1 млн, финансовых институтов - 1,2 тыс.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Worldline Жиль Грапине станет CEO объединенной группы. Worldline получит 65% новой компании.

Председатель совета директоров Ingenico Бернар Буриго станет неисполнительным председателем совета директоров объединенной группы.

Worldline планирует направить информацию о сделке на рассмотрение французского регулятора AMF в июне или июле 2020 года, рассчитывая закрыть сделку в третьем квартале 2020 года.

Выручка Worldline в 2019 году выросла до 2,38 млрд евро с 2,23 млрд евро в 2018 году. Ingenico в прошлом году увеличила выручку до 3,37 млрд евро с 2,64 млрд евро годом ранее.

Французская компания Ingenico основана в 1980 году. Ее продукция представлена более чем в 170 странах мира, штат насчитывает свыше 7,5 тыс. человек. Выручка в 2017 году составила 2,51 млрд евро (+9% к 2016 году), капитализация компании превышает 4 млрд евро.

Акции Worldline теряют 6,2% на торгах в Париже в понедельник, стоимость бумаг Ingenico подскочила на 9% - максимальными темпами за год.