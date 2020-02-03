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 НАБУ задержало начальника управления Госрезерва за предложение взятки

Правоохранители разоблачили начальника управления Государственного агентства резерва Украины при даче $40 тыс. взятки главе этого госоргана.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Лицо задержали и на следующий день, 1 февраля, ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сообщает НАБУ.

2 февраля ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн грн.

"Следствие установило, что начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды", - сообщает НАБУ.

Подозреваемый обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

"Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - говорится в сообщении.

Председатель Госрезерва сообщил об этом в правоохранительные органы, по его заявлению начали расследование.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий, которые давали для дальнейшей передачи главе Госрезерва. 20% от суммы взяток подозреваемый оставлял себе, как плату за "услугу".

Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили "на горячем".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173361
 
 
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