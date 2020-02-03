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 Коррупция
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Все про:Злочевский (71) Укрзализныця (2617)

 "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" на переговорной процедуре закупки газа 31 января по четырем из пяти лотов отклонил несколько дешевых предложений и объявил о намерении заключить соглашения на сумму 201,13 млн грн с ООО "Укр газ ресурс" и ООО "Благогаз сбыт".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

У этих фирм хотят заказать по 20 тыс кубометров газа у каждой.

По двум лотам, в которых победу на сумму 105,59 млн грн отдали "Укр газ ресурсу", три фирмы предлагали газ до 14% дешевле. Если бы тендерный комитет выбрал победителями дешевые предложения, то экономия могла бы составить 15,13 млн грн.

Еще по двум лотам, где победу на 95,54 млн грн отдали "Благогаз сбыту", экономия от заключения соглашений с инициаторами дешевых предложений могла бы составить 7,73 млн грн.

ООО "Благогаз сбыт" (Львов) зарегистрировано на Николая Малания. По данным базы Clarity, в истории этой фирмы чаще всего ее конкурентом на тендерах выступала именно "Укр газ ресурс" - 334 раза.

В этих случаях выбранные компании вообще не делали шагов по снижению, одержав победу только в результате отклонения дешевых предложений тендерным комитетом. Во всех случаях тендерный комитет не сообщил причины отклонения ни одной фирмы.

Пятый лот на поставку 8,1 млн кубометров газа был единственным, где победителем пока избрана фирма "Юг-газ", которая является давним поставщиком "Укрзализныци" и в результате активных торгов сделала самое дешевое предложение 34,73 млн грн.

На заключение окончательных соглашений тендерный комитет имеет еще два дня. В этот период возможно обжалование процедуры в АМКУ со стороны участников торгов.

Учредителем ООО "Укр газ ресурс" (Киев) является Андрей Кучков. Источник издания сообщил, что это муж Карины Злочевской, дочери бывшего министра экологии и владельца известной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского.

С 2017 года среди основателей компании числился виргинский оффшор Roldana Traiding Ltd. Он фигурировал в решении АМКУ 2017 № 225-р, которым комитет разрешил кипрской фирме Brociti Investments Limited из группы Burisma приобрести акции другого оффшора Diloretio Holdings Ltd.

Кучков не является публичным лицом. СМИ называли зятя Злочевского идейным вдохновителем плана по отбеливанию репутации беглого министра, одним из пунктов которого была организация фирмой "Буризма" форума в Монте-Карло в 2017 году.

"Укр газ ресурс" впервые появился в поставках газа "Укрзализныци" в конце 2019 года. Тогда из государственной базы Spending стало известно, что железнодорожники заплатили фирме 17,82 млн грн за поставку газа вообще без тендера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173340
 
 
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 Топ комментарии
 
И шо, кто-нибудь из ушлепков, принадлежащих к когорте т.н. правоохранительных органов, этим чудным фактом заинтересовался?
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Так как раз уже антикоррупционеры лещенки рулят с зарплатами в пол миллиона грн.
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И шо, кто-нибудь из ушлепков, принадлежащих к когорте т.н. правоохранительных органов, этим чудным фактом заинтересовался?
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Навіщо?
Там же наш головний антикорупціонер! Звідки там корупція?

Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ) - народний депутат України VIII скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. З 2002 по 2014 працював на посаді заступника головного редактора - спеціального кореспондента в ПП «Українська правда».
Член наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» отримує зарплату в 588 тисяч гривень у місяць
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конечно заинтересовались...- благодаря такому они и "кормятся"...., это для зЭбилов они на одну официальную ЗП живут "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 1217
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Ничего удивительного. Там до сих пор пэцины кадры сидят, главного из них как раз снимают сечас. 5 лет правления соевого прошли под лозунгом "укради то что янык не успел".
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Так как раз уже антикоррупционеры лещенки рулят с зарплатами в пол миллиона грн.
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Рулит пока пепкин кадр Кравцов, не ври порохоботка.
Хотя как порохоботина может не врать !?
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Не заважайте зебілам мріяти. Вчора почула, що діріщу в бюджеті 2020, пАпереднікі запланували в 2018 році. О як
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Я би не заважала, якби вони мріяли про щось добре, світле для України.
Вони ж тупо брешуть.
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ЗЕбил обосранный, бубочка, когда обещал, что у тебя, рукожопого дрыща закончится эпоха бедности, обманул тебя. Эпоха бедности закончилась у 95 квартала и их кумовьями, братьями и сватами. В общем, ЗЕлена шмаркля вытерла твоим рылом свою жопу. Короче, убогий, тебе остается только сглотнуть и открыть рот для очередной порции ЗЕленого говна.
Жри, только не обляпайся, чмо. "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 8515 "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 8515 "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 8515
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Зебил, твой хозяин, ЗЕлена дрысля, имея монобольшинство в парламенте отвечает даже за то, что бомжи насрут под твоей дверью. Ну а херовому танцору и яйца мешают Дебил, первым делом бубочка вытер твоим рылом свою жопу, когда у тебя, рукожопого, не закончилась эпоха бедности. В общем, сглотни и продолжей жрать ЗЕленое говно, которым тебя кормит Зелена шмаркля. А Порох уже почти год как не рулит страной, если ты, быдло обосранное, не в курсе. "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 9260 "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 9260 "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 9260
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надо бы топам повысить опять зарплаты!!!!
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Это ж сколько можно было бедных собачек сэкономить. Зебилы, надо на вас пету натравить.
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Стипте!!! Нынче ж в Укрзализнице Серлещ всеми конечностями душит коррупцию.

Или это и есть результат его неравной борьбы? "Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений - Цензор.НЕТ 1670
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Видал его зарплату, однозначно пабиидил? Наблюдательный комитет он для того и нужен...
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Это "свинарчук" от "новой власти" или еще нет?
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Щекаладки, успокойтесь. Укрзализницей пока еще рулят люди Омеляна и Порошенки. Вот когда наглядова рада назначит нового голову правління и он за полгода поставит своих людей на руководящих посадах, вот тогда посмотрим. Что касается наглядовой рады, в которую входит Лещенко, то она не утверждает подобные закупки. Наглядова рада выбирает голову правління и утверждает его регулярные отчеты, дальше за все отвечает он. Дайте хотя бы выбрать нового голову правління, потом будете претензии предъявлять. Пока нет нового головы правління, все, что творится в Укрзализнице - на совести Омеляна и Порошенки.
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