 "Газпром" сократил добычу газа из-за теплой зимы

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Снижение составило 6% - до 44,3 млрд кубометров по сравнению с 47,32 млрд кубометров за январь 2019 года.

Российский "Газпром" ожидал, что январь 2020 года в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. А погода оказалась самой теплой как минимум за десятилетие - на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Экспорт также сократился - до 13,3 млрд кубометров по сравнению с 17,55 млрд кубометров год назад.

Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта "Газпрома" с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.