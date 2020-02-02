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 В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом. ВИДЕО

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса.

Об этом сообщило издание South China Morning Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начнет работать завтра, 3 февраля.

В новой больнице, построенной в городе Хошэньшань, больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков, специально для этого прибывших в провинцию.

Как отмечает издание, переброска военных медиков военно-воздушными силами Китая стала самой крупной невоенной транспортной операцией после землетрясения в Юшу в 2010 году. Многие прибывшие в Ухань медики имеют опыт борьбы со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, а также с Эболой в Западной Африке в 2014 году.

Вторую новую больницу, также расположенную в провинции Ухань, но в городе Лейшеншань, планируют открыть 6 февраля.

Строительство обеих больниц можно было отслеживать в прямом эфире. Федеральные каналы вели трансляцию строительных работ.

Ранее китайская провинция Ухань стала очагом распространения нового типа вируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы там в конце декабря 2019 года. Позднее случаи заражения были обнаружены в других китайских городах, а также в Тайване, Камбодже, Сингапуре, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии, России. По последним данным, заразились вирусом по всему миру более 14 тыс. человек, погибли 304 человека, 328 - вылечились.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173293
 
 
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