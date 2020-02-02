 IKEA намерена расширить возможности клиентов по защите персональных данных

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, покупатели получат возможность решать, сможет ли компания использовать информацию об их покупках, просмотрах и любимых товарах для рекомендаций продукции в приложении, а в перспективе и на сайте IKEA.

"Мы считаем, что с точки зрения бизнеса целесообразно защищать данные людей", - заявила директор по цифровым технологиям Ingka Барбара Мартин Коппола.

Пользователи также смогут просматривать товары в режиме инкогнито, в котором не сохраняется поисковая история. Компания также обещала предоставить возможность ограничивать срок, в течение которого ей будут доступны персональные данные пользователей, и удалять эти данные.

Покупатели также смогут отказать IKEA в доступе к своим персональным данным для таргетирования рекламы.

Сообщения с предложением изменить параметры использования данных будут появляться во время поиска и совершения покупок на цифровых платформах IKEA. Изменение параметров также будет доступно в общих настройках.

IKEA планирует внедрять изменения постепенно. Новые функции должны стать доступны пользователям приложения IKEA во Франции, Нидерландах, Великобритании, Ирландии и Испании в апреле. Компания рассчитывает запустить их в США и Швеции до конца года.

Шведская компания вводит новые параметры конфиденциальности на фоне ужесточения законодательства в области защиты персональных данных в Европе и Калифорнии.