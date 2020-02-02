 Количество наземной рекламы в центре Киева уменьшилось на 1300 единиц. ФОТО

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации Александр Смирнов, передает БизнесЦензор.

По словам Смирнова, речь идет об улицах Сагайдачного, Бассейной, Шота Руставели, Льва Толстого, Верхний и Нижний Вал.

"План по сокращению и упорядочению наземных рекламных средств в Первой форматной зоне выполнен. До недавнего времени здесь насчитывалось 2450 различных щитов (470 из которых были крупноформатные), общей площадью 20 464 кв. м. На сегодня в этой зоне размещается 1176 ситилайтов, а их площадь составляет 5080 кв. м. То есть почти в 4 раза уменьшилась общая площадь конструкций и в два раза - их количество", - отметил Смирнов.

Он также напомнил, что, согласно Правилам размещения рекламных средств в Киеве, город разделен на форматные зоны:

нулевая зона - никаких наземных рекламных средств;

зона 1 - только ситилайты площадью до 2,16 кв. м;

зона 2 - ситилайты и скролл, площадью до 8 кв. м;

зона 3 - щиты площадью до 32 кв. м;

зона 4 - рекламные средства, площадь которых не превышает 75 кв. м.

Чтобы исключить хаотичное размещение наземных рекламных средств, определены конкретные места для их монтажа, запрещен ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобного.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры; большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП.

В размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров, в зависимости от их размера: между наименьшими (ситилайтами) от 40 метров и до 150 метров между крупными (билбордами).