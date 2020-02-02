 Украинцы, тратящие на коммуналку больше 15-20% дохода, имеют право на субсидию

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну, и мы немного", - сказано в сообщении.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - добавили в "Нафтогазе".