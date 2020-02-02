 Киев предлагают избавить от вредных производств, – "Киевгенплан"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КО "Институт генерального плана города Киев" ("Киевгенплан"), передает БизнесЦензор.

Подобные предприятия предлагаются для технического переоснащения, перебазирование или изменения функционального назначения территории.

Реализация этих решений, направленных на минимизацию вредного влияния на здоровье населения и рациональное использование территорий города, позволит в дальнейшем освободить от СЗЗ около 1500 га.

На сегодня в Киеве площадь промышленных предприятий и коммунально-складских объектов вместе с их СЗЗ составляет 13,2 тыс. гектаров, что составляет почти треть от общей площади застройки города. В рамках этих СЗЗ расположено около 1 тыс. гектаров жилой застройки, в которой проживает около 250 тыс. человек.