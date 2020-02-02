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 Facebook изменит принцип блокировки контента

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободное выражение мнения и шифрование, даже если это столкнется с негативной реакцией.

Об этом сообщает CNN, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое" - сказал Цукерберг.

Он добавил, что Facebook стали все чаще призывать к цензурированию контента, что доставляет ему дискомфорт. Теперь, по словам Цукерберга, соцсеть будет блокировать только действительно вредный контент.

В январе Facebook отчиталась о росте чистой прибыли на 7% по итогам четвертого квартала 2019 года - до $7,3 млрд. Выручка составила $21 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25%. Это самый низкий темп роста выручки для четвертого квартала за всю историю социальной сети. На фоне замедления темпов выручки соцсети обвалились и акции Facebook.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173266
 
 
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