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 Apple временно закрывает все магазины и офисы на материковом Китае

Компания Apple временно закроет все свои официальные магазины и корпоративные офисы на материковой части Китая из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

"Учитывая осторожность и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в сфере здравоохранения, мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая", - говорится в заявлении Apple.

В то же время интернет-магазин Apple будет работать в стране без изменений.

Агентство Bloomberg пишет, что Apple планировал заказать у поставщиков около 80 млн iPhone в первом полугодии 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса производство Apple в Китае оказалось под угрозой.

Ранее сообщалось, что Google временно закрывает все свои офисы в Китае и на Тайване, чтобы обезопасить сотрудников от китайского коронавируса. Другие технологические компании, в частности Facebook, Amazon и Microsoft, сообщили о том, ограничивающие деловые поездки своих сотрудников в Китай.

Кроме того, автопроизводители General Motors и Toyota закрыли свои заводы в Китае предварительно до 9 февраля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173265
 
 
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