 Мировые цены на нефть опустились до трехлетних минимумов из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Это минимум за почти три года – последний раз столько этот металл стоит в мае 2017 г. Никель и алюминий также дешевеют: на 8,7% (до $12 670 за т) и на 4,6% (до $1725 за т) , соответственно, с 14 января.

Эксперты связывают такое падение с рыночными рисками, которые вызвал коронавирус. Из-за карантина китайская экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых споров между Китаем и США, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.

Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются – она дешевеет.

Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары – кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями, люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

Провинция Хубей, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он. "Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен", – заключает Халиков.

По оценкам Худалова, падение цен может продлиться до марта-апреля, если удастся притормозить эпидемию, и до конца года, если не удастся. От этого пострадают все сырьевые компании, уверен он.

За девять месяцев прошлого года в мире было произведено 18 млн т меди, потребление составило 18,2 млн т.

От коронавируса может пострадать рынок не только цветных металлов, но и стали. "Если карантин в Китае затянется, то замедлится строительство. И китайским производителям стали придется экспортировать излишки продукции на внешние рынки. Это усилит конкуренцию на мировом рынке", – говорит Халиков.

Вспышка коронавируса может оказать влияние и на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали, и по цепочке это коснется всех остальных, отметил 31 января заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко во время телефонной конференции: "Все зависит от продолжительности кризиса".