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 США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

С воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за китайского коронавируса нового типа, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Решение принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

Число стран, помимо Китая, в которых уже зафиксированы заразившиеся, достигло 26. Накануне такие случаи были зафиксированы в России, Швеции, Великобритании и Испании. Общее число заболевших в мире приближается к 12 тысячам. 259 человек скончались. В США зафиксированы 7 случаев коронавируса.

С 17.00 американского времени в воскресенье вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае.

Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры приняты в Италии, Сингапуре и Монголии. Эвакуацию своих граждан из страны проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173192
 
 
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