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 Chevron получила квартальный убыток из-за списания $10 миллиардов

Chevron Corp в пятницу отчиталась об убытке в четвертом квартале из-за списания в размере $10,4 миллиарда, связанного с проектом в Мексиканском заливе, продажей сланцевых активов и СПГ-проектом в Канаде.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В декабре компания предупредила о возможном списании стоимости активов до $11 миллиардов и сообщила о возможном выходе из ряда проектов.

Чистый убыток, причитающийся компании, в октябре-декабре составил $6,61 миллиарда, или 3,51 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,73 миллиарда, или $1,95 на акцию, годом ранее.

Также Chevron отразила в отчетности прибыль в размере $1,2 миллиарда от продажи активов в британском Северном море.

Добыча компании не изменилась в годовом исчислении, составив 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, тогда как средние отпускные цены снизились в США и в других странах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173190
 
 
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