 Великобритания официально вышла из Евросоюза

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что это здоровое и демократическое решение", - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

"Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны", - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для "национального возрождения" Британии.

Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал "юнион джеком" из окна своего автомобиля.

В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave ("Выход - значит выход"). Сторонники выхода из ЕС пришли на нее в костюмах с мотивами "юнион джека".

С настоящего момента Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли максимально безболезненно договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.