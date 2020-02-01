[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.8 27.27
 Макроэкономика
  65  0
Все про:Великобритания (604) Евросоюз (2056) Brexit (251)

 Великобритания официально вышла из Евросоюза

В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля, спустя 188 недель после референдума по брекситу, Британия формально выходит из Европейского союза. Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а Борис Джонсон пообещал британцам "национальное возрождение".

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что это здоровое и демократическое решение", - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

"Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны", - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для "национального возрождения" Британии.

Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал "юнион джеком" из окна своего автомобиля.

В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave ("Выход - значит выход"). Сторонники выхода из ЕС пришли на нее в костюмах с мотивами "юнион джека".

С настоящего момента Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли максимально безболезненно договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173186
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Помпео Россия США
 
 
 
 
 
 вверх