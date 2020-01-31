 Кабмин планирует отдать 7 железнодорожных вокзалов в концессию на 20 лет

Об этом говорится в обнародованном правительством "Инвестиционном атласе Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме "Киев-Пассажирского" в концессию также планируют передать железнодорожные вокзалы в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Николаеве и Чопе.

Согласно приведенным в "Инвестиционном атласе" данным, вокзал "Киев-Пассажирский" ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров, общая его площадь составляет 407 тыс. кв. м, общая арендная площадь – 236 тыс. кв. м.

На Харьковском вокзале ежегодно обслуживается 5,7 млн пассажиров, его общая площадь составляет 2410 кв. м, на вокзале Хмельницкого – 1,6 млн пассажиров (8700 кв. м).

На вокзале Винницы (6071 кв. м) ежегодно обслуживается 1,3 млн пассажиров, Днепра (9802 кв.м) и Николаева (7400 кв.м.) – по 1,2 млн пассажиров, Чопа (7100 кв.м.) – 0,08 млн пассажиров.

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Как сообщалось, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию. Тогда речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

Ранее на то время глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что процесс передачи железнодорожных вокзалов в концессию может начаться в конце 2020 года.