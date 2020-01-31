 Организация экономического сотрудничества улучшила оценку рисков Украины

Как передает БизнесЦензор, об этом торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украину перевели с 7 до 6 группы страновых рисков в OECD! Это конечно очень мало, но все риски связанные с Украиной и украинскими компаниями становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий", – отметил заместитель министра.

Кроме Украины в 6 группе также находятся Ангола, Армения, Беларусь, Бутан, Камбоджа, Камерун, Эквадор Грузия, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.

В 7 группе продолжают оставаться такие страны как Конго, Эритрея, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Ирак, Афганистан, Ливия, Мали, Молдова, Черногория.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – международная организация, в которую входит 35 развитых стран мира, и является третьей по мощности влиятельным экономическим учреждением мира наряду с МВФ и Всемирным банком. ОЭСР сотрудничает с Украиной на основе Меморандума от 7 октября 2014 года, действие которого было продлено в июне 2018 года на два года.