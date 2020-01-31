 Нацбанк разработал новые правила работы рынка платежей и перевода средств

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Основная цель обновления платежного законодательства – повысить конкурентоспособность рынка платежей, сделать его универсальным и гибким. Как следствие, появятся новые платежные продукты и сервисы и снизится стоимость услуг для клиента. Законопроект учитывает не только формальные требования европейских регуляторных актов, но и локальные особенности украинского рынка", – отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Чиновник уточнил, что новый законопроект затрагивает вопросы финансового мониторинга, валютного регулирования и электронных денег.

В НБУ указывают, что действующий закон "О платежных системах и переводе средств в Украине" был принят еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует требованиям современности.

Новый законопроект был разработан совместно с экспертами ЕБРР и будет учитывать нормы европейских регуляторных актов, в частности, Второй платежной директивы (PSD2), Директивы по электронным деньгам (EMD). Он даст возможность нормировать в законодательной плоскости ряд вопросов, в частности:

в законодательной плоскости появится понятие платежного рынка Украины, где его участники, поставщики и пользователи взаимодействуют между собой во время предоставления и потребления платежных услуг. В то же время регулятором платежного рынка будет определяться Национальный банк Украины;

будет расширен перечень участников платежного рынка и их возможности;

расширится понятие перевода средств, вместо него пойдет речь о платежной операции, которая будет заключаться в зачислении, переводе и получении средств. Под средствами понимается национальная и иностранная валюта (наличная и безналичная), а также электронные деньги цифровые деньги Национального банка Украины;

платежные системы останутся ключевым элементом платежной инфраструктуры. В то же время платежной системой будет считаться лишь система, состоящая минимум из трех прямых участников.

Также новым регулированием платежного рынка предусмотрены следующие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

будет определен перечень из девяти платежных услуг, семь из которых являются финансовыми платежными услугами, и две – нефинансовыми;

ряд финансовых учреждений автоматически получат право на предоставление отдельных платежных услуг на основании основной лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Кроме того, внедряя ведущий мировой опыт, планируется ввести возможность создания и деятельности малых платежных организаций с упрощенным порядком регистрации в Национальном банке Украины;

поставщики платежных услуг смогут осуществлять платежные операции без обязательной необходимости создания и регистрации платежных систем. В то же время будет установлено требования к операторам платежных систем (на сегодня это платежные организации платежных систем) с целью обеспечения равного, пропорционального и недискриминационного доступа любым авторизованным поставщикам платежных услуг в этих платежных систем;

эмитентами электронных денег могут быть не только банки, но и другие участники платежного рынка, получившие соответствующую лицензию;

появятся понятные условия работы "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

будет определен перечень счетов для выполнения платежных операций и порядок их открытия;

будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей;

повысятся требования к обеспечению безопасности платежных операций, в частности относительно необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

В течение следующего месяца Национальный банк планирует провести совместные совещания с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить видение необходимых положений законодательства относительно платежного рынка. Результатом этих встреч должна стать совместная работа над предложениями к законопроекту.