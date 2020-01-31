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 Недвижимость, Коррупция
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Все про:НАБУ (778) КГГА (530) строительство (1329) Целовальник (1)

 Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 30 января сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика причинении территориальной общине столицы убытков на сумму 9,3 млн грн путем строительства паркинга на выделенной под бассейн для школьников земле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в 2002 году Киевсовет передал земельные участки в центре столицы в аренду частной компании. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130.

С целью соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и частная компания заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

Согласно его условиям частная компания построила коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратила строительство из-за отсутствия средств. При этом частная компания заключила инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком о совместном завершении проекта.

"Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга", – сказано в сообщении НАБУ.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и продала незаконно построенные паркоместа.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ.

Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130.

"Отметим, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается", – отмечается в сообщении.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 2010 возглавлял Сергей Целовальник, который также был главным архитектором города.

Городской глава столицы Виталий Кличко уволил главного архитектора Киева Сергея Целовальника и двух его заместителей в сентябре 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173130
 
 
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