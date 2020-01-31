 Из-за долгов за газ Луганскую ТЭС Ахметова могут отключить с 1 февраля

Долг ООО "ДТЭК Востокэнерго" указан в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", сообщает БизнесЦензор.

Как сказано в сообщении, для продолжения поставок газа "ДТЭК Востокэнерго" нужно заплатить "минимальную сумму оплаты" 337,78 млн грн.

Для подтверждения номинации (продолжения поставок газа), "ДТЭК Востокэнерго" должно заплатить минимальную сумму оплаты, или реструктуризировать долг.

В случае отсутствия этих действий, "Нафтогаз" сообщит Оператору ГТС о том, что "ДТЭК Востокэнерго" не имеет поставщика газа. Оператор ГТС должен передать эту информацию в "Луганскоблгаз" (входит в РГК Дмитрия Фирташа), который должен отключить потребителя от газа.

Если Луганская ТЭС перестанет производить электроэнергию, север Луганской области останется без электричества.

Как известно, в июне 2019 года Российская Федерация заблокировала поставки угля с ШУ "Обуховская" в Ростовской области (принадлежит ДТЭК) на Луганскую ТЭС.

В результате станция перешла с угля на сжигание природного газа, который обходится дороже. ДТЭК потребовал у правительства компенсировать убытки, связанные со сжиганием более дорого угля.

14 августа Кабмин под руководством Владимира Грйосмана принял соответствующее решение. Однако уже на следующий день это решение было отменено.

Луганская ТЭС продолжила отбирать из системы природный газ, однако не оплачивала его.

Луганская ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области. При этом мощностей передачи электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит за счет Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС).

Для того чтобы обеспечить Луганскую область электроэнергией с ОЭС, в 2016 году НЭК "Укрэнерго" провела тендер на строительство подстанции "Кременская" и линии электропередач протяженностью 24 км.

Из-за долгого не утверждения Кабмином выделения земли для строительства подстанции Кременская, ее завершение запланировано лишь на 30 мая 2020 года.