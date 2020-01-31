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 Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ за месяц на 7,2 миллиарда, – Минфин

Объем государственных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые находятся в собственности у нерезидентов, вырос на 6,1%, или на 7,2 млрд грн – до 124,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Иностранцы продолжают наращивать инвестиции в государственные облигации. За январь 2020 года объем государственных облигаций, находящихся в собственности нерезидентов вырос на 6,1%, или 7,2 млрд грн, и составил 124,9 млрд грн. Таким образом доля иностранцев по состоянию на 31 января впервые в истории Украины превысила 15% (уровень ниже чем в других странах) от общего объема выпущенных облигаций внутреннего государственного займа", – сказано в сообщении.

Доля прочих держателей ОВГЗ в январе только уменьшалась: юридические лица – на 6,5% до 24,6 млрд грн, физических лиц – на 5% до 9,2 млрд грн, банков – на 2,83% до 326,9 млрд грн; Национального банка – на 1,4%, до 332,4 млрд грн.

За последний месяц объем государственных облигаций, находящихся в обращении, уменьшился на 9,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173127
 
 
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