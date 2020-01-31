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Все про:арест (425) Деркач А. (7) земля (392) суд (2101) ГБР (70)

 Суд арестовал 20 гектаров земли окружения нардепа Деркача в Конче-Заспе

Суд наложил арест на три земельных участка общей площадью 19,28 га, оформленных на людей из окружения внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда. Киева от 23 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Арест наложен в рамках уголовного производства от 8 отября 2019 года, которое расследует Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие установило, что 8 февраля 2010 года председатель Обуховской РГА по согласованию с и.о. начальника управления Госкомзема в Обуховском районе незаконно передал в собственность 23 гражданам участки общей площадью 42 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

В ходе проверки инспекторами областного Госгеокадастра в сентябре 2019 года было установлено, что отвод участков произошел с нарушением законодательства.

Более того, эти участки, отвод которых был согласован управлением Госкомзема в Обуховском районе, расположены за пределами Обуховского района и территории города Киева, поэтому их отвод в собственность неуполномоченным лицом является незаконным.

Таким образом, должностные лица Обуховской РГА, управления Госкомзема в Обуховском районе по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью получения неправомерной выгоды для себя, использовали власть вопреки интересам службы с целью передачи в собственность третьих лиц земельных участков территориальной общины города Киева стоимостью почти 800 тыс. грн, чем нанесен ущерб государственным интересам.

Известно, что участки в дальнейшем были изменены и переданы в собственность других лиц. В частности, владельцем участков 9,84 га и 1,97 га стал Антон Симоненко, 7,48 га – Юрий Берко. Именно на эти участки наложил арест суд.

Суд запретил владельцам этих участков до завершения досудебного расследования и судебного рассмотрения распоряжаться ими в любой способ (изменение права собственности, перерегистрации, разделения, выделения и т.д.).

В то же время суд запретил любым государственным регистраторам органов государственной регистрации, частным и государственным нотариусам, совершать любые действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на эти участки.

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Как сообщалось, по данным госкадастра и госреестра прав на недвижимое имущество, люди из окружения народного депутата Андрея Деркача в течение 2014-2019 годов оформили в частную собственность земельные участки площадью почти 42 га в местности Конча-Заспа.

Так, 13 участков общей площадью 41,79 га были переоформлены на четырех лиц: на Антона Симоненко – 25,95 га, на Елену Миронюк – 3,96 га, на Юрия Берко – 7,48 га, и на Веру Петрук – 4, 41 га. Целевое назначение всех участков – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Антон Симоненко был помощником народного депутата Андрея Деркача в последних трех созывах парламента. Его отец Александр Симоненко также является помощником Деркача с перерывами, начиная с 2002 года.

Елена Миронюк является женой Игоря Миронюка – экс-заместителя председателя Фонда госимущества (апрель 2010 - апрель 2015 года), помощника Андрея Деркача в ВР в 2002-2006, а также в 2007-2012 годах.

Юрий Берко имеет общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой. Они, вместе с экс-помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком, являются соучредителями ООО "Валентин плюс". Берко также является соучредителем ООО "Альфа-Медика" вместе с Игорем Герасимчуком, который также является учредителем фирмы "Альфа Медика" – это частная клиника, много лет работает в помещениях Института сердца, который возглавляет Борис Тодуров. Деркач в 2016 году лоббировал назначение Тодурова на должность главы Минздрава.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173126
 
 
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