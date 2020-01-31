 "Приватбанк" и "Ощадбанк" присоединились к программе льготных кредитов для малого бизнеса (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает БизнесЦензор.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, в этот же день соглашение с Фондом развития предпринимательства подписал крупнейший в Украине "Приватбанк".

"Таким образом, в настоящее время программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется поддержкой крупнейших финансовых учреждений, а следовательно имеет все шансы на успех", – отмечают в Минфине.

Как сообщалось, накануне аналогичное соглашение подписал "Укргазбанк".

Ранее государственный "Приватбанк" уже открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.