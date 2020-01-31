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 Долг жителей Сумской области за газ превысил 630 миллионов

Задолженность бытовых потребителей природного газа на Сумщине по сравнению с началом 2019 года выросла на 5% – на январь 2020 года долг превысил 632 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Сумыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, наибольший уровень неуплаты за использованный газ у жителей города Сумы и Сумского района.

При этом потребление природного газа домовладениями региона в течение года снизилось на 23%.

В компании напоминают, что задолженность является основанием для прекращения газоснабжения. За прошлый год направлено 32,4 тысячи предупреждений о прекращении подачи газа должникам по всей Сумской области.

Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и избавиться субсидий.

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"Если после получения предупреждения потребители не оплатили газ и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления сделки погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд", – сказано в сообщении.

Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, в компании рекомендуют потребителям природного газа Сумщины в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в "Личном кабинете" на сайте 104.ua.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173124
 
 
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