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 Арабские эмираты разрешили импорт яиц и мяса из Украины

Согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта столовых яиц, яичных продуктов, мяса и мясных продуктов из Украины в ОАЭ.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентные органы Украины и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали сертификаты здоровья для экспорта столовых яиц и яичных продуктов, а также мяса и мясных продуктов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Украина согласовала международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц в Японию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173120
 
 
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