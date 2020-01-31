 Арабские эмираты разрешили импорт яиц и мяса из Украины

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентные органы Украины и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали сертификаты здоровья для экспорта столовых яиц и яичных продуктов, а также мяса и мясных продуктов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Украина согласовала международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц в Японию.