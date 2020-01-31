 "Новая почта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

Об этом говорится в сообщении холдинговой компании UFuture, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 4 февраля, состоится закладка памятной капсулы на месте строительства нового логистического автоматизированного депо компании "Новая почта" на 4 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

Церемония пройдет в индустриальном парке "Белая Церковь".

Как сообщалось, "Новая почта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Новая почта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

Всего компания за прошедший год доставила 212 млн отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.

Основанная в 2001 году ГК "Новая почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.