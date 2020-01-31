 "Ощадбанк" объявил о втором за месяц снижении ставок по депозитам

Как сообщает пресс-служба банка, ставки депозитам в национальной валюте будут снижены на 2 процентных пункта, в долларах США и евро – на 0,5 п.п., передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, это уже второе снижение процентных ставок банком по депозитам физических лиц в 2020 году.

"Снижение депозитных ставок – важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов", – отмечается в сообщении.

Так, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости "Ощадбанк" планирует обновить программы ипотечного кредитования.

"В ближайшее время "Ощадбанк", как лидер ипотечного кредитования, предложит ипотечные программы от 15,99%", – сообщили в банке.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

Напомним, "Ощадбанк" с 15 января снизил процентные ставки по депозитам для физических лиц в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта по депозитам в гривне, 0,5-1 – в долларах США и 0,25-0,5 – в евро.

"Ощадбанк" также снизил процентные ставки на 1% по всей линейкой кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем.