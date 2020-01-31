 Великобритания не готова отменять визы для украинцев после Brexit, – посол

Об этом сообщила посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос безвиза – не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам надо будет получать визу", – сказала Симмонс.

При этом посол отметила, что в ближайшее время в Украине не появится британского визового центра, и решение о предоставлении виз будет принимать региональный визовый центр, который находится в Варшаве.

"Но когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди также получали визы вовремя", – добавила Симмонс.

Кроме того дипломат отметила, что решение Украины ввести безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании на период до 30 января 2021 года связано с необходимостью продления действующих правил на время переговоров между странами о новом двустороннем соглашении.

"Когда мы подойдем к концу этого периода, мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, и будем решать эти вопросы. Поэтому это так будет оставаться на год – потому что мы будем потом проводить торговые и другие переговоры с украинским правительством. Но это будет позже", – подчеркнула посол.

Читайте также: Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Как сообщалось, депутаты Европарламента 29 января ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о ее выходе из блока. 30 января решение Европарламента утвердил Совет ЕС.

Таким образом, Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

Соглашение о выходе обеспечивает переходной период лдля выхода Великобритании из ЕС до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен один раз на период до двух ле