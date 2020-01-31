 Криклий пообещал поддержку "Укрзализныце" на ремонт вагонов за счет госбюджета

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2020 году "Укрзализныця" планирует выполнить капитальный ремонт 600 пассажирских вагонов и отремонтировать в собственных депо 1500 вагонов.

Как отмечают в компании, капитальный ремонт вагона должен происходить раз в 5 лет и требует миллионных инвестиций. Законом предусмотрено, что обновление пассажирского подвижного состава осуществляется в том числе за счет госбюджета, однако пока компания ремонтирует и закупает пассажирский подвижной состав только за собственные средства.

На вопрос финансирования обратил внимание и министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Должен быть баланс, чтобы и государство оказывало поддержку. Мы сейчас над этим работаем".

Криклий также сообщил, что железная дорога демонстрирует хорошие финансовые результаты, которые нужно конвертировать в качественные услуги.

"Будем в быстром режиме разрабатывать меры, чтобы люди почувствовали изменения в пассажирском хозяйстве", – отметил Криклий.

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Как сообщалось, по предварительным подсчетам, по итогам 2019 года прибыль "Укрзализныци" составила 2,5-3 млрд грн, рассказывал руководитель компании Евгений Кравцов.

Утвержденный Кабмином консолидированный финансовый план"Укрзализныци" на 2019 год предполагал получение компанией чистой прибыли в 2019 году в размере 4,52 млрд грн, что больше плана на 2018 год на 3,81 млрд грн или в 6 раз.