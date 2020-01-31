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 Коррупция, Инвестиции
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 Посол Латвии назвал суды преградой для инвестиций в Украину

Посол Латвии Юрис Пойканс считает Украину по-прежнему недостаточно привлекательной для иностранных инвесторов.

Об этом Пойканс сообщил Українським Новинам, передает БизнесЦензор.

"Когда нет 100-процентной гарантии защиты иностранных инвестиций, мы не можем быть уверены в их безопасности. Сегодня в Украине нередко происходят рейдерские захваты. Поэтому главный аргумент инвестирования Украины – эффективная судовая система", – сказал посол.

Пойканс подчеркнул, что ему нравятся небольшие сдвиги в лучшую сторону в Украине, но пока их недостаточно для увеличения инвестирования. По данным посла, объемы торговли между Украиной и Латвией за 2019 год составили $300 млн, что в два раза больше, чем пять лет назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173090
 
 
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І цей не побачив потужної судової рехворми від великого пеппо та рехформаторського прориву від зєлі..
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