 Посол Латвии назвал суды преградой для инвестиций в Украину

Об этом Пойканс сообщил Українським Новинам, передает БизнесЦензор.

"Когда нет 100-процентной гарантии защиты иностранных инвестиций, мы не можем быть уверены в их безопасности. Сегодня в Украине нередко происходят рейдерские захваты. Поэтому главный аргумент инвестирования Украины – эффективная судовая система", – сказал посол.

Пойканс подчеркнул, что ему нравятся небольшие сдвиги в лучшую сторону в Украине, но пока их недостаточно для увеличения инвестирования. По данным посла, объемы торговли между Украиной и Латвией за 2019 год составили $300 млн, что в два раза больше, чем пять лет назад.