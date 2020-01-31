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 Нацкомиссия по фондовому рынку подготовит Кодекс корпоративного управления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), IFC и Украинская академия корпоративного управления (UCGA) начали сотрудничество с целью внедрения надлежащего корпоративного управления в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НКЦБФР, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, программа сотрудничества включает разработку Национального кодекса корпоративного управления к марту 2020 года. На основе кодекса впоследствии будут разработаны дополнительные политики на более специализированные темы, в частности, корпоративное управление в нелистинговых компаниях, роль акционеров в управлении и функционирование аудиторского комитета набсовета.

"Мы подготовим комплексный двуязычный документ, который объяснит принципы корпоративного управления всем украинским предприятиям. Кодекс будет полностью согласовываться с международными принципами корпоративного управления, а также учитывать реалии украинского законодательства", - заявил исполнительный директор UCGA Тарас Иванишин.

В сообщении уточняется, что НКЦБФР будет следить за эффективным внедрением соответствующего кодекса, а UCGA займется его популяризации в украинской бизнес-среде путем организации информационных компаний. IFC в свою очередь поможет с разработкой рекомендаций кодекса для компаний, акции которых свободно торгуются на биржах.

"В среднесрочной перспективе благодаря этим усилиям инвесторы и банки будут уделять больше внимания ключевым принципам Кодекса корпоративного управления при принятии финансовых решений. Мы помогаем создать нормативно-правовую базу для включения экологических и социальных стандартов в процесс управления компанией, которая повысит эффективность ее деятельности", - сказал руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пелмар.

По словам Пелмара, компании с высоким уровнем корпоративного управления легче привлекают инвестиции, чем улучшают конкурентоспособность частного сектора в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173082
 
 
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