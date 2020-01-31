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Все про:гривня (709) курс (593) НБУ (4389) обмен валюты (77)

 Курс гривни упал ниже 25 грн/$ впервые с октября

Национальный банк установил на понедельник, 3 февраля, курс гривни на уровне 25,0294 грн/$, опустив его еще на 11 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни упал ниже психологической отметки 25 грн/$ впервые с 30 октября 2019 года. За этот период курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 18 копеек, снизившись до до 27,66 грн за евро.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 29-30 января продавал валюту на фоне снижения курса гривни. Среди причин снижения курса НБУ указывает преобладание импорта над экспортом в начале года, а также активность компаний по выводу дивидендов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173078
 
 
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 Топ комментарии
 
Кое кто очень неплохо нажился скупая за деревянные валюту у населения за бесценок. Особенно те кто живет за счет тарифов и покупает королевские замки на Лазурном берегу.
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ну шо, зебилы, памогли ОВГЗ и даляры па 22.. ??
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Скорее не упал а возвращается в свои реальные границы. Судя по ценам курс сейчас должен быть не меньше 27
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Совет форумчанПравила форума
 
Ждем комментов как это плохо для Украины, хотя до этого с пеной у рта доказывали что укрепление гривны это тоже плохо
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Скорее не упал а возвращается в свои реальные границы. Судя по ценам курс сейчас должен быть не меньше 27
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Кое кто очень неплохо нажился скупая за деревянные валюту у населения за бесценок. Особенно те кто живет за счет тарифов и покупает королевские замки на Лазурном берегу.
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население всегда будут доить, потому, что оно тупое. Что и подтвердилось на последних выборах.
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ПОКА ЭТИХ АХМЕТОК НЕ ПЕРЕСАЖАЕМ , ТОЛКУ НЕ БУДЕТ
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так и есть Ахметов вытягивает бабки из нашей страны и ему подобные олигархи.
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слуги урода хотят подавать воду в крым ?
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А если бы на месте Зеленского был какой-то дурачок?
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Это нормально, 26-27 нормальный курс, адекватный.
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Порошенко фиксирует прибыль от годичных ОВГЗ и выводит валюту
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Да-да , только главные бенефициары по ОВГЗ в январе - Ротшильды и.. Кто?... барабанная дробь...- Маркарова ! ...занавес.
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ну шо, зебилы, памогли ОВГЗ и даляры па 22.. ??
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