 Условия торговли с Великобританией не изменятся до конца года, – Минэкономики

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, с 31 января Великобритания начинает процесс выхода из Европейского Союза, однако на время переходного периода страна будет оставаться участником Таможенного союза ЕС, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, для Украины это означает, что Великобритания рассматривается как сторона Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до конца этого переходного периода (до 31 декабря 2020 года).

"То есть фактически до конца текущего года украинские экспортеры не почувствуют никаких изменений в торговле с Великобританией как напрямую, так и при ввозе товаров на таможенную территорию ЕС через другие государства-члены ЕС с целью транзита в Великобританию", – уточнили в Минэкономики.

Ожидается, что до окончания переходного периода Украина подпишет новое соглашение о свободной торговле с Великобританией.

"С 1 января следующего года у нас будет соглашение о свободной торговле с Великобританией. Учитывая то, что мы готовились к разным сценариям Brexit, в прошлом году мы почти полностью подготовили Соглашение. Оно будет очень похожим на Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Сейчас у нас еще есть достаточно времени, чтобы доработать проект", – отметил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

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Как сообщалось, депутаты Европарламента 29 января ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о ее выходе из блока. 30 января решение Европарламента утвердил Совет ЕС.

Таким образом, Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

Соглашение о выходе обеспечивает переходной период лдля выхода Великобритании из ЕС до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен один раз на период до двух лет.