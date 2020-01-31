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 Четверть жителей Хмельницкой области используют интернет для расчетов за газ

Онлайн-сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua для потребителей газа Хмельницкой области работает уже четвертый год подряд. За это время уже почти 105 тыс., или 25% клиентов, присоединились к этому дистанционному сервису и имеют круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и контролируют его.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Мобильный онлайн сервис "Личный кабинет" - удобный дистанционный сервис для потребителей газа. Он предоставляет возможность круглосуточно и дистанционно контролировать состояние лицевого счета и решать все вопросы со своей газовой компанией. Для его использования достаточно доступа к интернету.

Следовательно, за прошлый год количество зарегистрированных в "Личном кабинете" выросло на 27% потребителей. Больше всего пользователей "Личного кабинета" - в Хмельницком и Каменце-Подольском, а также в сельских населенных пунктах Староконстантиновского, Волочиского, Красиловского и Славутского районов.

Зарегистрировавшись в "Личном кабинете", потребители автоматически получают возможность решать дистанционно и мобильно все "газовые" вопросы". Поэтому отпадает необходимость тратить лишние средства и добираться в районный центр, стоять в очереди, чтобы оплатить за газ или внести показания счетчика. Также не нужно ожидать счета в почтовом ящике, ведь вся информация по лицевому счету находится в круглосуточном доступе в "Личном кабинете".

"Стоимость газа по требованию государственных органов с мая 2019 года, меняется ежемесячно Поэтому контроль цены и возможность планирования использования газа побуждает потребителей держать на постоянном контроле как объемы его потребления, так и расчеты за газ. Так, предложенный нами онлайн-сервис "Личный кабинет" - оптимальный, современный и доступный вариант контроля личного счета. Кроме того, возможность пользоваться "Личным кабинетом" имеют льготники и получатели государственной помощи-субсидий", - рассказал директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. 

Для регистрации в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета, последнюю сумму платежа и email. При необходимости менеджеры в Центрах обслуживания клиентов всегда помогут пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации.

Для клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" успешно функционируют и другие дистанционные сервисы, как: отправка ежемесячных показаний счетчика sms-сообщением на номер 7104, получение мгновенного баланса через sms-информирование, круглосуточная связь с Контакт-центром, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile, Viber-бот, электронная почта contact@kmgaszbut.104.ua и другое.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173069
 
 
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