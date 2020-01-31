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 Кабмин допустил частные лаборатории к фитосанитарной экспертизе

Кабинет министров принял постановление № 1177 "Некоторые вопросы реализации закона " О карантине растений ", которое уполномочивает частные лаборатории на проведение фитосанитарной экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Постановление позволит внедрить фитосанитарный контроль в логистические и производственные процессы сельхозпроизводителей и экспортеров продукции, избежать дублирования операций и повысить качество фитосанитарной экспертизы", – сказано в сообщении .

Таким образом, отныне владельцу груза при формировании экспортных партий объектов регулирования предоставляется право выбора фитосанитарной лаборатории: государственной, которая относится к сфере управления Госпродпотребслужбы, или любой другой формы собственности.

"Реализация постановления позволит уменьшить контакты бизнеса и госслужащих, что позволит избежать рисков коррупционных действий в сфере фитосанитарного контроля, сэкономить средства государственного бюджета на проведение фитосанитарной экспертизы и постепенно создать новые рабочие места в секторе", – отметил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Кроме того, привлечение частного сектора к проведению фитосанитарной экспертизы на границе предусмотрено в законодательстве Европейского Союза.

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Как сообщалось, в июле 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур".

Законом, в частности, предусмотрено внедрение практики по привлечению частного сектора к предоставлению услуг по отбору образцов продукции и проведению фитосанитарной экспертизы.

Фитосанитарная экспертиза (анализы) – проверка объектов регулирования в лабораторных условиях на предмет наличия и идентификации или отсутствия вредных организмов (статья 1 раздела первого Закона Украины "О карантине растений").

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173068
 
 
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